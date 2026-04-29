Palestino vs. Grêmio EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre Palestino y Grêmio por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Palestino vs. Grêmio, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Municipal de La Cisterna, ubicado en Santiago.
¿Por dónde ver en vivo Palestino vs. Grêmio, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Palestino y Grêmio se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Palestino vs. Grêmio, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Guerrero Alcívar, Guillermo Enrique, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Palestino recibe a Grêmio por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Municipal de La Cisterna y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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