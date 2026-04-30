Vasco da Gama Vs Olimpia Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Vasco da Gama vs. Olimpia, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 30/04/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estádio Vasco da Gama, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Vasco da Gama vs. Olimpia, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Vasco da Gama y Olimpia se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Vasco da Gama vs. Olimpia, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Valenzuela Sáez, Jesús, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Vasco da Gama choca ante Olimpia, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Estádio Vasco da Gama ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.