Dólar banco nación

$ 1.325,00

0,75%

Dólar turista

$ 1.722,50

0,75%

Dólar libre

$ 1.340,00

0,37%

Riesgo país

747

6,71%

Fentanilo contaminado: la Justicia indagó a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma

La indagatoria tuvo lugar en los tribunales federales de La Plata, donde también fueron citados otros señalados, como los familiares del empresario y responsables de los establecimientos involucrados.
Argentina debate el cambio de huso horario: qué implica y cómo afectaría a los ciudadanos

El Gobierno se despega de Diego Spagnuolo y apunta contra los diputados díscolos por los audios filtrados

Malvinas, ¿zona de guerra?: Reino Unido continúa militarizando las islas bajo el polémico plan “Global Britain”

Por: Yasmin Ali
Tragedia en China: al menos 12 muertos tras el colapso de un puente en construcción

Cuna de la Fiesta de la Empanada: el pueblo poco conocido que reúne tradición, playa y buena comida

Impactante choque múltiple en Avenida Cantilo: un Porsche quedó incrustado abajo de un camión

A qué hora y día se estrena el nuevo capítulo de Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre 2025 con el nuevo aumento salarial y el bono extra confirmado
Atento Scaloni: Donald Trump reveló la fecha y el lugar en donde se hará el sorteo del Mundial 2026

La policía halló a Diego Spagnuolo tras allanamientos por el escándalo de coimas en Discapacidad: le secuestraron su celular

Verónica Magario: “La plata no alcanza para nada y todos los sectores empezamos a sentir que en algo nos hemos ajustado”

Incertidumbre con una famosa cadena de electrodomésticos en Argentina: debió cerrar todas sus tiendas físicas

Cuna de la Fiesta de la Empanada: el pueblo poco conocido que reúne tradición, playa y buena comida

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por la polémica en discapacidad y lo acusó de encubrir coimas

Se oficializó la despedida de un emblemático colectivo de CABA: se fusionará con otra línea y sumará nuevos recorridos

Graf, bajo sospecha: las contradicciones de sus declaraciones sobre el hallazgo de los restos de Fernández Lima

El sándwich de miga, un paso más allá: dónde se consigue la ‘Miganesa’, el clásico reinventado con relleno de milanesa

Club El Progreso
Yasmin Ali

Uno es más antiguo que la Constitución: los bodegones de más de 150 años donde la historia argentina se mezcla con una buena comida

Yasmin Ali

Esta presencia militar no es un hecho aislado, forma parte de una estrategia
Yasmin Ali

Malvinas, ¿zona de guerra?: Reino Unido continúa militarizando las islas bajo el polémico plan “Global Britain”

Yasmin Ali

La Batalla de Verdún.
Franco Parietti

Dio origen a la famosa frase “no pasarán”: así fue la batalla más larga y cruel de la Primera Guerra Mundial

Franco Parietti

Llega la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa GCBA
María Laura Ruberto

Media Maratón de Buenos Aires: 8 consejos para rendir al máximo en los 21k y calmar la ansiedad

María Laura Ruberto

Comer carne de perro: qué países aún conservan esta práctica tabú para la mayoría de las culturas
Noticias Ambientales

Noticias Ambientales

La casa data de 1730
Yasmin Ali

La casa más antigua de Buenos Aires: fue testigo de los eventos más importantes y sus muros guardan una trágica historia

Yasmin Ali

La bandera flameando en Plaza de Mayo
Yasmin Ali

Un poético origen: ¿por qué Argentina se llama Argentina?

Yasmin Ali

El fin de Bretton Woods: cuando Nixon movió el tablero y golpeó a Europa
Geopolítica en Acción

Geopolítica en Acción

Uno de los orgullos de Etiopía es jamás haber sido colonizados por potencias europeas.
Franco Parietti

Etiopía, el único país africano que no fue colonizado por europeos: ¿cómo logró mantenerse independiente de las potencias mundiales?

Franco Parietti

Tours afro en Florianópolis: "el morro más negro de Floripa", Monte Serrat
Pato Daniele

La otra cara de Florianópolis: tours afro para conocer “el morro más negro de Floripa”

Pato Daniele

El emblemático clan Fraser
Yasmin Ali

Fundamentales para entender Outlander: qué son los clanes y cómo trascendieron en la historia de Escocia

Yasmin Ali

Perros envenenados.
Noticias Ambientales

A estar atento: las señales que pueden indicar que tu mascota atraviesa problemas de salud

Noticias Ambientales

La casa más antigua de Buenos Aires: fue testigo de los eventos más importantes y sus muros guardan una trágica historia

Por: Yasmin Ali
Ubicada en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad, esta construcción puede pasar desapercibida para quienes desconocen su origen. Cómo luce en la actualidad y qué pasó allí.
Los senadores vuelven a tener un aumento en sus sueldos: pasarán a ganar $10,2 millones brutos desde noviembre

Alerta viajeros: una aerolínea reconocida prohíbe llevar un elemento clave en las valijas

¡No salgas con ellos!: los cinco signos del zodiaco que se desenamoran a velocidad de la luz

Mousse de chocolate blanco: el paso a paso para realizar este postre moderno y exquisito

¿Cansancio constante?: los 5 alimentos que podrían estar sacándote energía

Desapareció por completo: el nombre que nadie lleva hace más de 60 años en Argentina

Planeta

La sorprendente sincronización cerebral entre perros y dueños: ¿Comparten los mismos pensamientos?

Una nueva investigación científica reveló un fenómeno único: durante el juego y las interacciones afectivas, los perros y sus dueños sincronizan sus ondas cerebrales, un proceso conocido como acoplamiento neuronal.
Comer carne de perro: qué países aún conservan esta práctica tabú para la mayoría de las culturas

El secreto para un jardín colorido: la planta trepadora que conviene sembrar en primavera para disfrutar de sus flores en verano

Todo sobre la lengua de suegra: cuánto tarda en florecer y los secretos para ver sus increíbles flores aromáticas

A estar atento: las señales que pueden indicar que tu mascota atraviesa problemas de salud

Una ayuda inesperada para nuestro jardín: el caldo secreto que ayuda en el crecimiento de las plantas

¿Hambre o travesura?: qué significa que tu gato mastique las plantas y los cables

Jair Bolsonaro, entre el pedido de asilo político en la Argentina y las tensiones familiares a días del juicio en su contra
Denuncian que hay miembros de cárteles mexicanos involucrados en la guerra en Ucrania

La corrupción alrededor de Pedro Sánchez resuena en la prensa internacional: “Está perdiendo autoridad”

Tras la declaración de hambruna en la Franja, Israel amenazó con destruir la Ciudad de Gaza si Hamás “no acepta los términos”

Advertencia para Occidente: Rusia realizó un importante ejercicio militar en un territorio clave

Una respuesta a la amenaza regional: la potencia asiática que se rearma con la compra de 114 aviones

Tras casi dos años de guerra: la ONU declaró oficialmente la situación de hambruna en Gaza

Transformación total: los 5 signos del zodiaco que más van a brillar antes de que termine el 2025

¡No salgas con ellos!: los cinco signos del zodiaco que se desenamoran a velocidad de la luz

Proteger el bolsillo: los tres signos del horóscopo chino que tendrán que cuidar sus ahorros hasta fin de año

Otra mala para Independiente: no podrá ser local ante Platense por el Torneo Clausura
Deportes

El partido estaba programado para el próximo domingo a las 20:30. No se descarta que haya una reprogramación.
Tras pasar por penales ante Libertad: cuándo juega River ante Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores 2025

El fuerte comunicado de la U de Chile contra Independiente y la Policía: denunció “hechos de extrema violencia e inhumanidad”
“Pedí perdón”: el video más impresionante de los incidentes en la Copa Sudamericana lo grabó la barra de Independiente
Escándalo en España: Julián Álvarez, ¿cansado de ser sustituido por el Cholo Simeone?

Dirigentes de Independiente viajaron a la Conmebol para “pedir los puntos” tras la violencia contra U de Chile

El comunicado de Independiente tras la barbarie en Copa Sudamericana

Tras años de rivalidad, Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas para una producción fotográfica
Las modelos se animaron a protagonizar una sesión que, si bien simbolizó un cierre parcial a su histórica enemistad, no logró disimular del todo las diferencias que las separan.
Llegan los Playoffs de “La Voz Argentina”: cuándo arrancan y quiénes serán los nuevos co-coach

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dan el sí: revelan la fecha y el lugar del esperado casamiento

Polémico: Wanda Nara comparó su matrimonio con Mauro Icardi con el caso de Julieta Prandi

Oficialmente separados: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio y un detalle dio que hablar

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, y Jake Bongiovi adoptaron un bebé

Blood of My Blood cambia todo lo que sabíamos y le da un giro inesperado al final de Outlander: la explicación

Facebook e Instagram incorporan el doblaje para sus reels: cómo usar la nueva función

La plataforma de Meta suma otras opciones potenciadas con Inteligencia Artificial para traducir al español o inglés los contenidos.
Las consecuencias de no activar el modo avión al volar: qué dicen pilotos y expertos de este modo del celular

Tecnología al servicio del ahorro: las apps para comparar precios que están revolucionando el bolsillo

ARCA subastará celulares iPhone en agosto 2025: cómo anotarse el remate

El error más común que provoca que la memoria del celular se llene rápido y las mejores formas de evitarlo

Actualizaciones en WhatsApp: las 3 funciones más importantes que implementará la aplicación

Alertan por una nueva estafa virtual por correo electrónico: qué dice el mail que puede vaciar tu cuenta bancaria

Vacaciones en Chile: el top 3 de lugares para conocer y disfrutar de la hermosa costa del Pacífico

La diversidad de paisajes del país trasandino atrae a miles de turistas por año y sus principales destinos se destacan por ser inigualables entre sí.
La casa más antigua de Buenos Aires: fue testigo de los eventos más importantes y sus muros guardan una trágica historia

El encantador pueblito donde se grabó “La odisea de los giles”, ideal para una escapada: dónde está y qué hacer

Escapada económica en Buenos Aires: cómo llegar en colectivo y tren al destino perfecto a pocos minutos de CABA

Ideal para los amantes de las pastas: ¿dónde se pueden comer y cuánto salen los ravioles de asado y vacío al asador?

El paraíso tropical más bello del mundo: ¿cuál es la mejor isla del planeta, a solo 3 horas de Miami?

